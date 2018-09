Die Aktie der Deutschen Börse AG gehörte in den ersten sieben Monaten des Jahres zu den stärksten Werten am deutschen Aktienmarkt. Der Wert setzte den im Oktober 2016 begonnenen Aufwärtstrend unbeirrt fort und kletterte am 18. Juli auf ein neues Jahreshoch bei 121,15 Euro.

Damit war die Aktie einer jener Werte, die im Vergleich zum Gesamtmarkt eine relative Stärke aufwiesen. Momentan verdichten sich allerdings die Hinweise darauf, dass auch bei der Deutschen Börse die Bäume nicht in den Himmel ... (Dr. Bernd Heim)

