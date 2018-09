Swedish Match hat überzeugende Halbjahresergebnisse veröffentlicht. Der Umsatz stieg um 6,6% und der Gewinn pro Aktie um 1,2%. Hintergrund ist eine geringere Anzahl Aktien. Der tatsächliche Gewinn ging um 2,9% zurück, auch weil die Dividenden von STG entfielen. Die Beteiligung wurde Ende 2017 vollständig verkauft. Im 2. Quartal zog der Gewinn aber schon wieder um 14,3% auf 928 Mio SKR an. In allen Regionen hat der Konzern sein Wachstum im gleichen Tempo fortgesetzt. In Skandinavien stieg der ... (Volker Gelfarth)

