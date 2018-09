Gerry Weber International AG hat Erstellung eines IDW S6-Gutachten in Auftrag gegeben DGAP-Ad-hoc: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Finanzierung Gerry Weber International AG hat Erstellung eines IDW S6-Gutachten in Auftrag gegeben 21.09.2018 / 22:10 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Gerry Weber International AG hat Erstellung eines IDW S6-Gutachten in Auftrag gegeben Schlagwort: Finanzierung Halle/Westfalen, den 21.9.2018 - die Gerry Weber International AG hat zur Unterstützung des umfassenden Transformationsprozesses der Gruppe die Erstellung eines Sanierungsgutachtens gemäß S6-Standard (IDW S6) des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Auftrag gegeben, das bis Mitte Oktober 2018 vorliegen soll. Weitere Informationen über das Ergebnis des Sanierungsgutachtens werden bekannt gegeben, nachdem diese den Gremien des Unternehmens vorgestellt wurden. Der Vorstand Mitteilende Person: Jörg Stüber Direktor Finanzen Tel.: +49 5201 185-8914 Joerg.Stueber@gerryweber.com 21.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Gerry Weber International AG Neulehenstraße 8 33790 Halle/Westfalen Deutschland Telefon: +49 (0)5201 185-0 Fax: +49 (0)5201 5857 E-Mail: info@gerryweber.com Internet: www.gerryweber-ag.de ISIN: DE0003304101 WKN: 330410 Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 726351 21.09.2018 CET/CEST

