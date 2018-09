Veränderungen im Vorstand der Grammer AG DGAP-Ad-hoc: Grammer AG / Schlagwort(e): Personalie Veränderungen im Vorstand der Grammer AG 24.09.2018 / 22:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR GRAMMER AG (WKN 589540, ISIN DE0005895403) Veränderungen im Vorstand der Grammer AG Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Grammer AG, Herr Hartmut Müller, hat heute den Vorsitzenden des Aufsichtsrats, Herrn Dr.-Ing. Klaus Probst, darüber informiert, dass er beabsichtigt, aus dem Amt als Mitglied des Vorstands auszuscheiden. Der Aufsichtsrat dankt Herrn Müller für die geleisteten Dienste als Vorstandsvorsitzender und das große persönliche Engagement in den vergangenen Jahren. Herr Müller wird dem Unternehmen bis zu seinem Ausscheiden in vollem Umfang als Vorstandsvorsitzender zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsrat wird umgehend zum weiteren Vorgehen beraten und einen formellen Auswahlprozess beginnen, um einen geeigneten Kandidaten für die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden zu identifizieren. Ebenso haben der Finanzvorstand der Grammer AG, Herr Gérard Cordonnier, und der Technikvorstand, Herr Manfred Pretscher, den Aufsichtsratsvorsitzenden heute darüber informiert, dass sie beabsichtigen, ihre Vorstandsmandate niederzulegen. Der Aufsichtsrat dankt auch Herrn Cordonnier und Herrn Pretscher für die geleisteten Dienste und das große persönliche Engagement in den vergangenen Jahren. Bis zu ihrem Ausscheiden werden auch Herr Cordonnier und Herr Pretscher dem Unternehmen in vollem Umfang zur Verfügung stehen. Der Aufsichtsrat wird umgehend einen Prozess beginnen, um geeignete Kandidaten für die Nachfolge zu finden. Amberg, 24. September 2018 GRAMMER AG Der Vorstand Kontakt: GRAMMER AG Ralf Hoppe Tel.: 09621 66 2200 investor-relations@grammer.com 24.09.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Grammer AG Georg-Grammer-Str. 2 92224 Amberg Deutschland Telefon: +49 (0)9621 66-0 Fax: +49 (0)9621 66-1000 E-Mail: investor-relations@grammer.com Internet: www.grammer.com ISIN: DE0005895403, DE0005895403 WKN: 589540, 589540 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 726697 24.09.2018 CET/CEST

