Münchener Rück AG: Kräftesammeln oder Trendwende?

Für die Aktie der Münchener Rück AG hatte ich in meiner letzten Ausgabe die Fortführung der Korrektur prognostiziert. Allerdings sollten sich die Verluste in überschaubaren Grenzen bewegen und eben keine crashartige Performance widerspiegeln. Die zwischenzeitliche Entwicklung konnte diesem Anspruch weitestgehend gerecht werden. Damit hat sich die, seit über einem Jahr währende lethargische Phase weiter fortgesetzt. Der Blick in die etwas fernere Zukunft suggeriert leider auch keine größere Veränderung. ...

