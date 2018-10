Maricann Group Inc.: Wayland gibt Ernteergebnisse der Mariplant GmbH bekannt DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Expansion Maricann Group Inc.: Wayland gibt Ernteergebnisse der Mariplant GmbH bekannt 18.10.2018 / 07:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Wayland berichtet Ernteergebnisse von Mariplant GmbH TORONTO, ONTARIO, 18. Oktober 2018 - Wayland Group Inc. (CSE: WAYL) (FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Wayland" oder das "Unternehmen") freut sich, das folgende Update bezüglich der Hanf-Aktivitäten des Unternehmens in Deutschland geben zu können. Wayland hat seine Hanfernte in Deutschland abgeschlossen und 135 der insgesamt 165 Hektar abgeerntet. Die Menge an getrockneten Hanfblüten, die gewonnen und für die Verarbeitung zu Harz geeignet waren, betrug 120.615 kg und übertraf damit die internen Prognosen fast um den Faktor zwei. Der Anstieg der Erträge ist auf eigene und angepasste Erntemaschinen und neue Trocknungssysteme mit automatischer Sortieranlage zurückzuführen [Link zum Video hier]. Insgesamt wurden bis heute 3.000 kg getrocknete Hanfblüten extrahiert, aus denen 450 kg Harz zur weiteren Destillation hergestellt wurden. Die analytischen Ergebnisse zeigen 1,01 bis 1,56% CBD innerhalb des extrahierten Harzes. Der aktuelle Großhandelsmarktpreis für CBD-Destillat in Europa beträgt 9.000 - 12.000 EUR pro kg. Das Unternehmen wird die Lagerbestände für seine differenzierte VESIsorb(R)-Produktlinie verwenden. Die Produkte sind unter www.mariplant.de erhältlich. Maricann Group Inc. ist unter dem Namen Wayland Group durch ihre Tochtergesellschaften tätig. Für weitere Einzelheiten siehe Pressemitteilung vom 24. September 2018. Über Wayland Group Corp. Wayland ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Cannabis für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß den bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz. Wayland expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada und wird weiterhin neue Gelegenheiten in Europa verfolgen. Für weitere Informationen über Wayland besuchen Sie bitte unsere Webseite: www.waylandgroup.com. Kontakte: Investor Relations: Graham Farrell VP Communications Graham.Farrell@waylandgroup.com Tel.: 647-643-7665 Für Medienzwecke; media@waylandgroup.com Corporate Headquarters (Kanada) Wayland Group Corp. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274 European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 18.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 734867 18.10.2018

ISIN CA5667241007

AXC0057 2018-10-18/07:35