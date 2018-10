HelloFresh: Rocket Internet-Tochter kauft in Kanada zu - Aktie reagiert kaum Der Anbieter von Kochboxen HelloFresh, ein Unternehmen aus dem großen Beteiligungsuniversums von Startup-Inkubators Rocket Internet, meldet einen Zukauf in Kanada. Vollständig übernommen wird Chef's Plate, die in Kanada ...

Den vollständigen Artikel lesen ...