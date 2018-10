TORONTO, Oct. 19, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biome Grow Inc. ("" oder das "")) freut sich, Red Sands Craft Cannabis Co. ("") vorstellen zu können, seine fünfte Tochtergesellschaft und Marke. Red Sands befindet sich in der Provinz Prince Edward Island und wird sowohl den lokalen als auch den Tourismusmarkt in dieser Provinz mit lokal produzierten und regional angebauten Cannabisprodukten bedienen.

Die Marke Red Sands Craft Cannabis Co. spiegelt die berühmten roten Sandstrände der Provinz Prince Edward Island und die vor Ort produzierten handwerklichen Erzeugnisse und erbrachten Dienstleistungen wider. Optisch gleicht es die lebhaften, energiegeladenen Farben mit der ruhigen Natur, für die die Provinz Prince Edward Island bekannt ist, aus und schafft die Bühne für die maßgeschneiderten Cannabisprodukte, die Red Sands anbieten wird.

Obwohl die Provinz mit ungefähr 153.000 Einwohnern auf der Insel sowohl in Bezug auf Landfläche als auch Bevölkerung die kleinste Provinz Kanadas ist, verfügt sie über eine gefestigte Tourismusbranche. Im Jahr 2017 verzeichnete die Provinz mit mehr als 1.000.000 Übernachtungen Rekordzahlen von schätzungsweise 1,56 Millionen Besuchern, die rund 447 Millionen Dollar ausgaben, um die lokale Wirtschaft zu unterstützen. Diese einzigartige Kombination von Einwohnern und Tourismus macht die Provinz zu einem attraktiven und vielfältigen Markt für Biome.

"Durch die Produktion und den Verkauf der erwähnten lokal gefertigten Produkte sowohl an Bewohner von Prince Edward Island und Touristen hoffen wir, eine Erfahrung zu schaffen, die die Tourismusbranche in der Provinz Prince Edward Island stärken wird", fügte Chief Executive Officer Khurram Malik hinzu. "Es ist unsere Absicht, unter unserer Marke Red Sands ein einzigartiges cannabiszentriertes Ökosystem, oder "Biome", in der Provinz Prince Edward Island zu schaffen, das es so derzeit nirgendwo anders auf dem kanadischen Cannabismarkt gibt."

Über Biome

Biome Grow hält 100 % der Anteile an der Red Sands Craft Cannabis Co., einem Unternehmen, das nach den Gesetzen der Provinz Prince Edward Island gegründet wurde. Biome besitzt auch vier weitere hundertprozentige Tochtergesellschaften: Highland Grow Inc., ein in Nova Scotia ansässiger und gemäß der kanadischen Vorschrift für den Zugang zu Cannabis für medizinische Zwecke (ACMPR) lizenzierter Produzent; The Back Home Medical Cannabis Corporation, ein Unternehmen, das nach den Gesetzen der Provinz Neufundland und Labrador gegründet wurde und zurzeit die letzten in der ACMPR geregelten Stadien der Beantragung einer Produktionslizenz durchläuft; P-209 Inc., ein Unternehmen, das nach den Gesetzen der Provinz Ontario gegründet wurde und zurzeit die letzten in der ACMPR geregelten Stadien der Beantragung einer Produktionslizenz durchläuft, und Weed Virtual Retail Inc., ein Unternehmen, das nach den Gesetzen der Provinz Ontario gegründet wurde und sich auf den Betrieb einer neuen technologischen Virtual-Reality-Plattform konzentriert, die ausschließlich auf die medizinischen und freizeitorientierten Cannabis-Märkte spezialisiert ist. Biome, mit Sitz in Kanada, ist ein Unternehmen mit nationalen und internationalen Geschäftsinteressen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Aussagen oder Prognosen sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich solcher, in denen die Absicht des Unternehmens erörtert wird, dass sich die Red Sands Craft Cannabis Co. zur Bereitstellung von Cannabisprodukten speziell für die lokalen und touristischen Märkte in der Provinz Prince Edward Island positioniert, den Plänen des Unternehmens, ein lokales und nachhaltiges Ökosystem in der Provinz Prince Edward Island aufzubauen, den Plänen des Unternehmens, eine diversifizierte Mischung von kostengünstigen lizenzierten Cannabisproduktionsanlagen in Kanada und anderen Jurisdiktionen zu betreiben, und der Absicht, eine komplementäre Plattform von Technologien und Dienstleistungen sowohl für den kanadischen und als auch den internationalen Cannabismarkt zu integrieren. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten und Erwartungen der Unternehmensführung wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen, einschließlich der Annahme, dass es alle notwendigen aufsichtsrechtlichen Lizenzen, Zulassungen und Genehmigungen für die Produktion und den Verkauf von Cannabis erhalten und sein Geschäft im allgemeinen sowohl in Kanada als auch international betreiben kann, dass die Lohn-, Bau- und sonstigen Kosten für seine lizenzierten Produktionsstätten für Cannabis niedrig bleiben und ausreichende finanzielle Mittel zur Verfügung stehen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen, darunter unter anderem die Versagung oder zeitliche Verzögerung beim Erhalt der erforderlichen aufsichtsrechtlichen Lizenzen, Genehmigungen oder Zulassungen, Änderungen der Gesetzgebung, Änderungen in der Cannabisforschung oder der Wahrnehmung von Cannabis durch die breite Öffentlichkeit, Missernten, Arbeitskonflikte, Erhöhung der Lohn- und/oder Baukosten, steigende Energiekosten, die Unfähigkeit, bei Bedarf Zugang zu Finanzmitteln zu erhalten, und ein allgemeiner wirtschaftlicher Abschwung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind nur zum Zeitpunkt dieser Mitteilung zutreffend und das Unternehmen oder seine Tochtergesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Diese vorsorglichen Hinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.