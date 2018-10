Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SWUT: SW Umwelttechnik am 19.10. -17,14%, Volumen 5% normaler Tage , AMD: Advanced Micro Devices, Inc. am 19.10. -11,12%, Volumen 169% normaler Tage , CREE: Cree am 19.10. -5,26%, Volumen 138% normaler Tage , KO: Coca-Cola am 19.10. 1,58%, Volumen 119% normaler Tage , XRAY: Dentsply Sirona am 19.10. 1,71%, Volumen 167% normaler Tage , VJET: voxeljet am 19.10. 3,66%, Volumen 398% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. voxeljet VJET 2.550 3.66% Dentsply Sirona XRAY 36.280 1.71% Coca-Cola KO 46.330 1.58% ...

