Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.CON: Continental am 19.10. -4,54%, Volumen 323% normaler Tage , TKA_DE: ThyssenKrupp am 19.10. -4,02%, Volumen 155% normaler Tage , IFX: Infineon am 19.10. -3,27%, Volumen 195% normaler Tage , EOAN: E.ON am 19.10. 1,71%, Volumen 82% normaler Tage , ADS: adidas am 19.10. 2,04%, Volumen 106% normaler Tage , RWE: RWE am 19.10. 2,10%, Volumen 110% normaler Tage , DAX: -0,31% Aktie Symbol SK Perf. RWE RWE 17.995 2.10% adidas ADS 202.800 2.04% E.ON EOAN 8.600 1.71% Infineon ...

