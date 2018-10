Die Yandex-Aktie ist am Freitag an der Moskauer Börse um zehn Prozent gefallen. Zuvor hatte die Sberbank Berichte, wonach die 30 Prozent der Anteile an Yandex erwerben will, zurückgewiesen.

Der Aktienkurs des russisch-niederländischen Internet-Dienstleisters Yandex fiel am Freitag an der Moskauer Börse (MOEX) um zehn Prozent auf 2.011,5 Rubel pro Aktie. Die Kapitalisierung des Unternehmens schrumpfte am MOEX um 65,36 Milliarden Rubel (umgerechnet 994,5 Millionen Dollar), meldet die Tass. Zuvor wurde berichtet, dass die russische Sberbank 30 Prozent der Anteile an Yandex erwerben will. Doch die Sberbank wies den Bericht zurück und erklärte, dass sie nicht daran interessiert sei, eine Beteiligung an dem Internetdienstleister zu erwerben. In der Folge fiel der Aktienkurs des Unternehmens seit seiner letzten Schließung an der Moskauer Börse am 17. Oktober um 4,1 Prozent auf 2.215,5 Rubel pro Aktie. Die Sberbank besitzt die "vorrangige Aktie" von Yandex, die im Jahr 2009 zum Nennwert von einem Euro erworben wurde. Das Schlüsselrecht auf die "vorrangige Aktie" besteht darin, die Kumulierung von Anteilen an Yandex von mehr als 25 Prozent durch ein einziges ...

