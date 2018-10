Der 19.10. war historisch kein guter Börsetag, zwei Titel haben dazu extremen Bezug, feierten sie doch ihre Premieren jeweils am 19.10., wenngleich mit 20 Jahren Unterschied. 1) 1987 und die S Immo. Der 19.10.1987 war der "Schwarze Montag" mit 22% Dow-Minus. Der S Immo-Vorläufer "s Immobilien-Fonds Nr. 1" ging am gleichen Tag an die Börse. Gründervater Ernst Vejdovszky feiert also derzeit "31 Jahre ununterbrochen Chef eines Listings". Rekord. S Immo (15,83/16,06 , -1,19% ) 2) 2007 und die Strabag: Kurz vor den extremen Verwerfungen ging die Strabag an die Börse. Heute ist der 11. Geburtstag. Alles Gute! CEO Thomas Birtel haben wir nächste Woche bei einem Roundtable mit Porr-CEO Karl-Heinz Strauss und UBM-CEO Thomas Winkler.Strabag ...

