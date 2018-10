Das Kammergericht Berlin will der Aufsicht verbieten, in Sachen Bitcoin tätig zu werden, bevor es ein passendes Gesetz. Doch diese Logik kann in die nächste Finanzkrise führen.

Wohin steuert der Bitcoin - und mit ihm die vielen anderen Kryptowährungen? Einschätzungen, Hintergründe und Anekdoten gibt es jede Woche von den Handelsblatt-Redakteuren Astrid Dörner, Felix Holtermann und Frank Wiebe in unserer Krypto-Kolumne "Coin & Co". Heute Teil 37: Urteil zur Gründung einer Bitcoin-Börse.

Es war eine Ohrfeige für die deutsche Finanzaufsicht (Bafin), und hier und da konnte man eine gewisse Häme bei den Reaktionen spüren. Das Kammergericht Berlin hat einem jungen Gründer einer Bitcoin-Börse Recht gegeben. Der hatte sein kleines Unternehmen im zarten Alter von 16 Jahren eröffnet, ohne die Behörde um Erlaubnis zu fragen, und bekam dafür eine Geldstrafe aufgebrummt. Die muss er nach dem Urteil nicht zahlen. Die Bafin hält allerdings daran fest, dass sie sich auch künftig dafür zuständig sieht, solche Börsen zu genehmigen.

Dem jungen Mann kann man gönnen, dass er um die Strafe herumgekommen ist. Die Frage, ob dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...