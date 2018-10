Die Deutsche Bank Aktie zeigte sich in den vergangenen Tagen nicht von ihrer besten Seite. Der Wert notiert inzwischen bei etwa 9,40 Euro. Das Hoch in diesem Jahr liegt aber bei über 11 Euro und vor ein paar Jahren stand die Aktie noch ungefähr doppelt so hoch. Die Niedrig-Zinsphase ist zudem nicht an allem schuld. Charttechnisch hat sich zuletzt wenig im Tageschart getan. Der Kurs hat eher eine horizontale Bewegung vollzogen, weshalb einiges für einen Seitwärtstrend spricht. Alle gleitenden ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...