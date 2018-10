Die al-Nusra-Front hat in Idlib zahlreiche Personen verhaftet. Unter den Inhaftierten befinden sich Zivilisten, Journalisten und Oppositionelle, die allesamt verschollen sind.

Die SMART News Agency, die von der European Endowment for Democracy unterstützt wird, und ihren Hauptsitz in Frankreich hat, meldet, dass die extremistische al-Nusra-Front (heute Hayat Tahrir al-Scham) in der vergangenen Woche im Dorf al-Kana im Osten von Idlib zahlreiche Personen festgenommen hat. Die SMART News Agency führt aus: "Am Montag erschossen die HTS-Mitglieder einen älteren Mann, nachdem sie sein Haus gestürmt hatten, und nahmen etwa elf Personen im Dorf Ain Laroz im südlichen Idlib fest." Das Syrian Network for Human Rights, das in zahlreichen UN-Berichten zitiert wurde, berichtet: "Die bewaffneten Mitglieder von Hayat Tahrir al-Scham verhafteten am 16. Oktober 2018 drei Zivilisten in der Stadt Morek in den nördlichen Vororten von Hama und brachten sie an einen unbekannten Ort." In ...

Den vollständigen Artikel lesen ...