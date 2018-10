Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.TKA_DE: ThyssenKrupp am 22.10. -1,91%, Volumen 106% normaler Tage , BAYN: Bayer am 22.10. -1,35%, Volumen 88% normaler Tage , VOW3: Volkswagen Vz. am 22.10. -1,14%, Volumen 71% normaler Tage , LHA: Lufthansa am 22.10. 0,97%, Volumen 105% normaler Tage , CON: Continental am 22.10. 1,37%, Volumen 136% normaler Tage , IFX: Infineon am 22.10. 1,48%, Volumen 94% normaler Tage , DAX: -0,26% Aktie Symbol SK Perf. Infineon IFX 17.855 1.48% Continental CON 133.300 1.37% Lufthansa LHA 18.125 0.97% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...