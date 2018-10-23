DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR INTESA SANPAOLO AUF 2,90 (3,20) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR MICHELIN AUF 135 (150) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR UNICREDIT AUF 19 (20,50) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR BARCLAYS AUF 215 (210) PENCE - 'NEUTRAL'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR CREDIT SUISSE AUF 21,80 (22,20) CHF - 'BUY'GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 20,60 (20,80) CHF - 'NEUTRAL' HSBC SENKT ENEL AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 4 (4,7) EURJEFFERIES SENKT ZIEL FÜR DANONE AUF 68,30 (69,50) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR NESTLE AUF 93 (94) CHF - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR UNILEVER NV AUF 50,50 (51,50) EUR - 'HOLD'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR UNILEVER PLC AUF 4433 (4590) PENCE - 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR GLENCORE ...Den vollständigen Artikel lesen ...