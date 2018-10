Der Kurs der Fresenius Medical Care-Aktie ist in den letzten Tagen deutlich abgestürzt. Es hat sich in der Folge eine überverkaufte Marktphase gebildet. Beim MACD wird es noch etwas mit dem Kaufsignal dauern, aber dieses ist in Lauerstellung. Die gleitenden Durchschnitte sind nun wieder in eine Widerstandsposition übergegangen. Zudem hat sich das Bollinger Band mit dem Rückgang des Kurses sehr weit ausgedehnt. Der Kurs ist auf einen Wert von ca. 70 Euro gefallen. Außerdem ist eine deutliche Kurslücke ... (Andreas Quirin)

