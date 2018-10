EANS-Adhoc: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft / AT&S

erhöhte Prognose für das Geschäftsjahr 2018/19

23.10.2018

Leoben - AT&S erhöhte Prognose für das Geschäftsjahr 2018/19

· Umsatzwachstum von 6 bis 8 %

· EBITDA-Marge nunmehr mit 24 bis 26 % erwartet

Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal des laufenden Jahres, des

positiven Ausblicks für die kommenden Monate und unter Berücksichtigung

saisonaler Effekte im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19

erhöht das Management bei Umsatz und Ergebnis die Prognosen.

Die sehr gute Geschäftsentwicklung ist im Wesentlichen auf höhere Umsätze aus

den Werken in Chongqing, welche sich in der Vorjahresperiode noch teilweise in

der Anlaufphase befanden, sowie Effizienz- und

Produktivitätsverbesserungsmaßnahmen zurückzuführen. Zudem trägt ein

höherwertiges Produktportfolio bei IC-Substraten (wie beispielsweise Server-

Anwendungen) zur Ergebnissteigerung bei.

Infolgedessen geht AT&S nunmehr von folgenden Erwartungen für das Geschäftsjahr

2018/19 aus: Basierend auf gleichbleibenden Wechselkursen erwartet das

Management für das Geschäftsjahr 2018/19 ein Umsatzwachstum von 6 bis 8 % (zuvor

bis zu 6 %) und eine EBITDA-Marge in der Bandbreite von 24 bis 26 % (zuvor bis

zu 23 %).

Rückfragehinweis:

Gerda Königstorfer, Director Investor Relations & Communications

Tel: +43 3842 200-5925; Mobile: +43 676 8955 5925; g.koenigstorfer@ats.net

