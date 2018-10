AT&S schraubt die Prognosen nach oben: Auf Basis der Geschäftsentwicklung im ersten Quartal des laufenden Jahres, des positiven Ausblicks für die kommenden Monate und unter Berücksichtigung saisonaler Effekte im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2018/19 erhöht das Management bei Umsatz und Ergebnis die Prognosen, informiert das Unternehmen. Die sehr gute Geschäftsentwicklung sei im Wesentlichen auf höhere Umsätze aus den Werken in Chongqing, welche sich in der Vorjahresperiode noch teilweise in der Anlaufphase befanden, sowie Effizienz- und Produktivitätsverbesserungsmaßnahmen zurückzuführen. Zudem trage ein höherwertiges Produktportfolio bei IC-Substraten (wie beispielsweise Server- Anwendungen) zur Ergebnissteigerung bei, wie es seitens der Gesellschaft ...

