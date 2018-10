Donald Trump nominiert Aurelia Skipwith als Leiterin der US-Tierschutzbehörde. Die Ex-Managerin arbeitete sechs Jahre beim Agrarkonzern Monsanto.

US-Präsident Donald Trump will eine frühere Managerin des Agrarriesen Monsanto zur Leiterin der Tier- und Naturschutzbehörde FWS machen. Er nominiere Aurelia Skipwith für den Posten, teilte er am Dienstag in Washington mit. Skipwith leitet seit 2017 die Naturschutzabteilung des Innenministeriums, die den FWS politisch berät. Sie soll die erste vom Senat bestätigte FWS-Chefin seit ...

