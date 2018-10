Die Stimmung an den US-Börsen ließ in den letzten Tagen deutlich nach und beförderte den Dow Jones in der laufenden Woche zeitweise unter die Marke von 25.000 Punkten. Im späten Handel am Dienstag ließ sich aber eine gewisse Gegenwehr der Bullen beobachten. Die beförderten den Index bis Handelsschluss bis auf 25.190 Punkte herauf.

Im Tagesvergleich bleibt damit zwar ein Minus von 0,5 Prozent, es bestehen jetzt aber Hoffnungen auf anhaltende Gewinne im Handel am Mittwoch. Dafür spricht, dass ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...