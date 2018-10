Die NetCents Technology Aktie konnte am Freitag einen Teil der zuletzt erlittenen Verluste ausgleichen. Im frühen Handel zeigte sich die Kraft der Bullen, welche den Kurs um knapp vier Prozent anhoben. Am Nachmittag notierte der Titel schließlich bei 0,6560 Euro. Für so manchen Investor wurde das Papier nach den Verlusten der vergangenen Woche wieder attraktiv.NetCents Technology Aktie: Sind die Gewinnquellen versiegt?Aktuell scheint es, als wäre mit der Aktie von NetCents Technology kaum noch ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...