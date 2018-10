Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.HDI: Home Depot am 26.10. -3,82%, Volumen 213% normaler Tage , CIS: Cisco am 26.10. -2,68%, Volumen 141% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 26.10. -2,29%, Volumen 163% normaler Tage , 6MK: Merck Co. am 26.10. 0,63%, Volumen 169% normaler Tage , WBA: Walgreens Boots Alliance am 26.10. 0,65%, Volumen 208% normaler Tage , INL: Intel am 26.10. 3,11%, Volumen 244% normaler Tage , Dow Jones: -1,19% Aktie Symbol SK Perf. Intel INL 45.690 3.11% Walgreens Boots Alliance WBA 76.230 0.65% Merck Co. 6MK 70.400 0.63% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...