Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.SNAP: Snapchat am 26.10. -10,16%, Volumen 315% normaler Tage , F3A: First Solar am 26.10. -9,52%, Volumen 283% normaler Tage , AMD: Advanced Micro Devices, Inc. am 26.10. -8,51%, Volumen 153% normaler Tage , ELY: Callaway Golf am 26.10. 1,44%, Volumen 169% normaler Tage , TWR: Twitter am 26.10. 1,76%, Volumen 169% normaler Tage , GM: General Motors Company am 26.10. 2,03%, Volumen 155% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. General Motors Company GM 32.650 2.03% Twitter TWR 32.360 1.76% Callaway Golf ELY 21.830 1.44% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...