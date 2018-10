Nach palästinensischen Protesten an der Grenze dreht sich die Gewaltspirale im Nahen Osten - und nährt die Sorge vor einem neuen Krieg.

Der Konflikt zwischen Israel und der im Gazastreifen herrschenden Hamas ist erneut gefährlich eskaliert. Militante Palästinenser feuerten seit Freitag insgesamt 30 Raketen auf israelische Ziele, nachdem bei gewaltsamen Protesten an der Grenze vier Palästinenser von israelischen Soldaten getötet worden waren. Als Reaktion griff Israels Luftwaffe in der Nacht rund 80 Ziele in dem Küstenstreifen an, wie die Armee mitteilte.

Die Gewalt nährt die Sorge vor einem neuen Krieg. Die militärischen Flügel mehrerer ...

