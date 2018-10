Der Streit um Italiens Haushalt geht weiter. Prognosen signalisieren nachlassendes Wirtschaftswachstum. Ein Umfeld, das nur schwer steigende Kurse zulässt.

Wie gewonnen, so zerronnen, hieß es am Freitag an den Börsen. Nach zwei Tagen im Plus rutschte der Deutsche Aktienindex wieder ins Minus - um 0,9 Prozent auf 11.201 Punkte. Die Gründe: Kursverluste bei US-Technologieaktien und die Erwartung, dass die europäische Wirtschaft langsamer wächst. Weitere Anlässe, aus Aktien auszusteigen, liefert der Terminplan in der nächsten Woche zu Genüge.

Höhere Umsätze und Gewinne sind kein Garant für steigende oder stabile Kurse. Das lehrt die abgelaufene Handelswoche. Am Donnerstag hatten Amazon und Alphabet steigende Umsätze und Gewinne berichtet. Doch die anspruchsvollen Anleger hatten noch höhere Erwartungen und störten sich an Amazons verhaltenem Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft. Kursverluste waren die Folge. Insofern könnte auch der Computer- und Smartphone-Gigant Apple am Donnerstag die Börsianer enttäuschen.

Mit mauen Konjunkturdaten und -prognosen ging es bereits am Freitag los. Zunächst verkündete das US-Handelsministerium für das dritte Quartal nur noch ein aufs Jahr hochgerechnetes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 3,5 Prozent. Im zweiten Quartal hatte das Wachstum noch 4,2 Prozent betragen.

Immerhin fielen die Zahlen etwas besser aus als erwartet. In Europa wurden frühere Wachstumsprognosen zurückgenommen. Eine Umfrage unter professionellen Beobachtern der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank ergab, dass für dieses Jahr in der Euro-Zone nur noch ein BIP-Plus von zwei Prozent erwartet wird. Noch im Juli hatten die Experten ein Plus von 2,2 Prozent vorhergesagt. Für 2019 senkten sie laut EZB ihre Prognose auf 1,8 von zuvor 1,9 Prozent Wachstum.

Am Dienstag wird die erste Schätzung des EU-BIP-Wachstums für das dritte Quartal veröffentlicht. Auch Italien und Frankreich veröffentlichen ihre BIP-Zahlen. In Deutschland werden die Arbeitsmarktzahlen für Oktober verkündet. Einen Tag später folgt die Arbeitslosenquoten für Europa, die allerdings den Stand September referiert. Die USA veröffentlichen diese Kennzahl am Freitag, aber wie Deutschland für Oktober.

Die EZB-Beobachter äußerten sich vor diesem Wochenende auch zu den Inflationserwartungen. Sie beließen sie bei 1,7 Prozent für dieses und die beiden Folgejahre. Ein erster Abgleich mit der Realität ist in dieser Woche möglich. Für Deutschland werden die Inflationsdaten am Dienstag, für den Euro-Raum am Mittwoch veröffentlicht. Die Konjunkturexperten der LBBW erwarten in Europa eine Teuerungsrate für Oktober von 2,1 Prozent. Damit würde der Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von zwei Prozent zwar wie im September um 0,1 Prozentpunkte übertroffen, was aber die EZB nicht von ihrer ...

