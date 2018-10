Cisco sieht in neuen Technologien für Unternehmen die Chance, ihre Positionen auf den Märkten zu verbessern.

Alex Hils, Head of Innovation Germany bei Cisco Deutschland erläutert, wie Unternehmen beim Einsatz von neuen Technologien unterstützt werden können. Deutsche Wirtschaftsnachrichten: Sie betreiben openBerlin als eine Art Treffpunkt für Kunden, Forschung und Start-Ups. Welchen Ansatz verfolgen Sie? Alex Hils: Im openBerlin diskutieren wir mit unseren Kunden ihre Innovationsstrategien. Dabei unterstützen wir sie durch praktische Beispiele und arbeiten gemeinsam an konkreten Projekten zum Lösen dedizierter Herausforderungen. Häufig binden wir Experten ein, zum Beispiel von Universitäten, Forschungsinstituten, Start-Ups oder auch Cisco-Partnern. Wir bringen alle Fachleute an einen Tisch, um eine neue Lösung oder ein neues Produkt in einer begrenzten Zeit zu entwickeln. Die Projekte drehen sich in der Regel um die drei Fokus-Themen Intelligente Produktion, Gebäude und Städte. Wie entsprechende Anwendungen funktionieren, können ...

