Die internationale Presse beschäftigt sich mit dem Abgang von Angela Merkel als CDU-Vorsitzende.

Türkei Die türkische Zeitung Habertürk titelt: "In Deutschland geht eine Ära geht zu Ende". "Die Kanzlerin wird solange sie an der Macht ist, mit dem Brexit und den russisch-amerikanischen Spannungen beschäftigt sein", so das Blatt. Die Zeitung Dünya Bülteni führt aus: "Als ihre Partei im Jahr 2000 von diversen Skandalen erschüttert wurde, hatte sie zunächst Kohl und die anderen Mitglieder der Parteispitze vehement verteidigt. Sie umschrieb alle Vorwürfe als ,totalen Unsinn'. Als die Krise sich aber verschärfte, (...) war sie die Erste, die ihren alten Chef Kohl angeprangert hatte." Internethaber titelt: "Eine ...

