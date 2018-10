Veränderungen bei den CFO-Funktionen der Bellevue Group EQS Group-Ad-hoc: Bellevue Group AG / Schlagwort(e): Personalie Veränderungen bei den CFO-Funktionen der Bellevue Group 30.10.2018 / 18:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Medienmitteilung Küsnacht, 30. Oktober 2018 Veränderungen bei den CFO-Funktionen der Bellevue Group Nach über 10 Jahren wird Daniel Koller, CFO der Bellevue Group und der Bank am Bellevue, das Unternehmen per Ende Februar 2019 verlassen, um eine neue unternehmerische Herausforderung anzunehmen. Michael Hutter, CFO von Bellevue Asset Management, wird ab 1. März 2019 ad interim die Funktion des Group CFOs übernehmen. Daniel Koller hat die Entwicklung der Bellevue Group in den letzten Jahren kontinuierlich unterstützt und insbesondere die Anpassung der Gruppe an die neue Realität nach der Finanzkrise mitgestaltet. Nach über 10 Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit wird Daniel Koller per Ende Februar 2019 die Bellevue Group verlassen und eine neue unternehmerische Herausforderung annehmen. Daniel Koller wird bis zu seinem Ausscheiden für den Jahresabschluss 2018 verantwortlich zeichnen. Verwaltungsrat und Gruppenleitung danken ihm für seinen grossen Einsatz. "Im Namen der Gruppenleitung danke ich Daniel Koller für sein grosses Engagement und seinen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung der Bellevue Group. Für seine künftigen beruflichen Aktivitäten wünschen wir ihm alles Gute und viel Erfolg", kommentiert André Rüegg, Group CEO der Bellevue Group. Ad interim wird Michael Hutter ab 1. März 2019 die Group-CFO-Funktion übernehmen. Michael Hutter, dipl. Wirtschaftsprüfer, ist CFO von Bellevue Asset Management, seit über 10 Jahren für die Bellevue Group tätig und mit der Bellevue Group bestens vertraut. "Es freut uns sehr, dass mit Michael Hutter ein profunder Kenner der Bellevue Group die Funktion des Group CFO interimistisch übernimmt", so André Rüegg. Ab dem 1. Januar 2019 wird Patrick Gilli neuer CFO der Bank am Bellevue. Er verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Finanzindustrie und war zuletzt 6 Jahre als CFO/CCO bei Rothschild Trust und 3 Jahre als stellvertretender CFO bei Rothschild Bank in Zürich tätig. "Mit Patrick Gilli konnten wir einen versierten Kenner des Banken- und Finanzgeschäfts als CFO der Bank am Bellevue gewinnen", kommentiert André Rüegg, CEO der Bellevue Group. Kontakt: Media Relations: Jürg Stähelin, IRF Communications Telefon +41 43 244 81 51, juerg.staehelin@irfcom.ch Investor Relations: André Rüegg, Group CEO Telefon +41 44 267 67 00, Fax +41 44 267 67 01, ir@bellevue.ch Bellevue Group Die Bellevue Group ist eine unabhängige Schweizer Vermögensverwaltungs-Boutique, die an der SIX Swiss Exchange kotiert ist. Gegründet 1993, ist das Unternehmen mit seinen rund 120 Mitarbeitenden vorwiegend in den Geschäftsfeldern Asset und Wealth Management aktiv. Das Asset Management fokussiert sich auf ausgewählte aktive Aktienanlagestrategien in Wachstumsmärkten, im Bereich Gesundheit, weiteren Spezialthemen, wie eigentümergeführte Unternehmen, sowie profilierte ganzheitliche Anlageansätze in allen traditionellen Anlageklassen. Die Bank verfügt über ein erstklassiges Spektrum von Vermögens- und Anlageberatungslösungen mit besonderem Fokus auf unternehmerische Privatkunden. Weitere vermögensübergreifende Dienstleistungen wie die Begleitung und Beratung des Aufbaus und Betriebs von Investment-Office-Strukturen sowie Handels-, Depotführungs- und ausgewählte Kreditfazilitäten für vermögende private sowie institutionelle Kunden runden das Angebot ab. Ende der Ad-hoc-Mitteilung Sprache: Deutsch Unternehmen: Bellevue Group AG Seestraße 16 8700 Küsnacht Schweiz Telefon: +41 44 267 67 00 Fax: +41 44 267 67 01 E-Mail: info@bellevue.ch Internet: www.bellevue.ch ISIN: CH0028422100 Valorennummer: A0LG3Z Börsen: SIX Swiss Exchange Ende der Mitteilung EQS Group News-Service 739409 30.10.2018 CET/CEST ISIN CH0028422100 AXC0289 2018-10-30/18:00