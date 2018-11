Das erste Schwimmbad in modularer Bauweise für den öffentlichen Bereich wurde im Online-Voting und von den Besuchern der interbad auf den ersten Platz gewählt. Der Innovation Award, der während der interbad 2018 im Oktober in Stuttgart verliehen wurde, hat sich mittlerweile zu einer festen Größe in der Schwimmbad-, Sauna- und Spa-Branche entwickelt. In diesem Jahr haben sich 13 Teilnehmer für die Abstimmung beworben und ihre innovativen Konzepte und Lösungen auch gleichzeitig in der "Innovation Area" auf der interbad ausgestellt. Rund 6.000 Stimmen wurden vorab beim Online-Voting und während der Messe selbst abgegeben und der klare Sieger ist die POOL out of the BOX GmbH mit ihrem Konzept für öffentliche Schwimmbäder in modularer Bauweise. Die Exklusiv-Partner der POOL out of the BOX GmbH sind acht Firmen, welche die Konzeption ...

Den vollständigen Artikel lesen ...