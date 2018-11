Türkeis Machthaber Tayyip Erdogan ergeht sich erneut in nebulösen Anschuldigungen gegen Saudi-Arabien. Doch vor der letzten Konsequenz schreckt er zurück.

Der Mord an dem saudiarabischen Regierungskritiker Jamal Khashoggi wurde nach Darstellung des türkischen Präsidenten Tayyip Erdogan von höchster Stelle der saudischen Führung angeordnet. Erdogan schrieb in einem am Freitag veröffentlichten Gastbeitrag für die "Washington Post" weiter, er glaube allerdings "keine Sekunde lang", dass der Mordauftrag von König Salman ausgegangen sei. Er beschuldigte auch den de-facto-Machthaber, Kronprinz Mohammed bin ...

