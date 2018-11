Die Börsenkurse klettern nach oben, denn im Handelsstreit keimt Hoffnung auf. Doch Risiken bleiben - unter anderem könnten steigende US-Zinsen die Märkte belasten.

Eine Börsenwoche endet versöhnlich - das kam in der jüngeren Zeit selten vor. Doch dieses Mal glänzt die Wochenbilanz für die deutschen und europäischen Aktien mit einem Gewinn von rund drei Prozent.

Auch wenn der Apple-Kursverlust die Stimmung an der Wall Street kurzzeitig belastete, beruhigte am Freitag vor allem eine Nachricht aus Übersee die strapazierten Nerven der Anleger: Im Handelsstreit zwischen den USA und China scheint sich eine Entspannung anzubahnen - so zumindest die Hoffnung. Nach einem Telefonat der Präsidenten beider Länder sprachen die Beteiligten von einem positiven Verlauf.

Die USA haben auf Güter aus China bereits Zölle im Volumen von 250 Milliarden US-Dollar verhängt. China revanchierte sich mit Strafzöllen auf US-Waren im Wert von 110 Milliarden Dollar. Donald Trump hatte mehrfach mit Abgaben auf alle Importe gedroht. Jetzt spekulieren die Börsianer auf eine gütliche Einigung beim G20-Treffen der Regierungschefs der wichtigsten Länder am 20. November in Argentinien.

Das kommt für Robert Halver nicht unerwartet. Der Kapitalmarktstratege der Baader Bank urteilt: "Die US-Administration würde sich mit einem immer heißeren Handelskrieg massiv in das eigene Wirtschafts-Fleisch schneiden." Spätestens nach der Kongresswahl am ...

