Der Apple-Kurs gerät unter Druck. Die Wall Street irritiert, dass der Konzern künftig keine Absatzzahlen des iPhones mehr veröffentlichen will.

Im Inneren der Untertasse hätte das Empire State Building liegend Platz. Die kreisrunde Apple-Zentrale in Cupertino drückt die Ideologie des Konzerns aus. In den "Ring" darf nur, wer zum Imperium gehört. Seit jeher zelebriert Apple seine Geheimniskrämerei. Sie gehörte stets zur besonderen Magie des wertvollsten Unternehmens der Welt. Doch nun gerät die Firma wegen ihrer Verschwiegenheit in Bedrängnis.

Apple will ab sofort keine Absatzzahlen für iPhone, iPad und Mac-PCs mehr veröffentlichen. "Die einzelne Verkaufseinheit ist für uns heute weniger wichtig", begründete Finanzchef Luca Maestri den Schritt. Sie sei nicht repräsentativ für Apples Erfolge und stehe "in keinem Verhältnis zu unserem Aktienkurs".

Die Wall Street sah dies anders und reagierte irritiert auf die Entscheidung. Der Jeffries-Analyst Timothy O'Shea vermutete, Apple habe wohl etwas vor den Investoren zu "verbergen". Die Apple-Aktie, über das Jahr um 31 Prozent in die Höhe rauschte, verlor vergangenen Freitag mehr als 6,6 Prozent. Nur knapp hielt sich der Börsenwert über der Billion-Marke, die Apple Anfang August als erstes Unternehmen der Wirtschaftsgeschichte geknackt hatte.

Nach einem Höhenflug kündigen sich für den Rekordhalter aus Cupertino unsichere Zeiten an. Bislang behauptete sich der Apple-Kurs in einem schwierigen Markt. Der S&P 500-Index notierte Ende vergangenen Monats bei Minus 6,9 Prozent. Die Amazon-Aktie sank zeitweise um acht Prozent, die von Alphabet um bis zu fünf Prozent. Apple verlor nur um drei Prozent, kam gut weg.

Doch nun verringerten acht Broker bereits ihr Preisziel für die Apple-Aktie. Die Bank of America Merrill Lynch änderte ihre Einschätzung von "kaufen" auf "neutral". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...