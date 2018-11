DAX - Freitagsgap geschlossen/ Warten auf neue Impulse aus Übersee

Henry Philippson,

Hallo zusammen,

der DAX kam am Freitag knapp unterhalb der 11.700er Marke nicht mehr weiter und setzte im Einklang mit den wieder etwas nachgebenden US-Börsen zurück. Heute Vormittag wird dann die Eröffnungslücke vom Freitag bei 11.470 Punkten annähernd wieder geschlossen.

Der Schlusskursbereich vom Donnerstag (Gap-Support) im Bereich 11.470 Punkte ist kurzfristig entscheidend für die Bullen. Solange diese Zone nicht per Stundenschlusskurs unterboten wird, kann man sich kurzfristig tendenziell weiter auf der Oberseite orientieren. Die Bäume dürften aber im Vorfeld der morgen anstehenden US-Midterm elections nicht in den Himmel wachsen.

Vielmehr ist heute und morgen tendenziell mit einer volatilen Seitwärtsbewegung zu rechnen, bevor dann am Mittwochvormittag nach dem US-Wahlergebnis eine erneute Richtungsentscheidung getroffen werden sollte. Im Vorfeld werden sich weder Bullen noch Bären entscheidend aus dem Fenster lehnen.

DAX in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.10.2018 - 05.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 05.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX3D0M 12,92 10.250 9,11 18.12.2018 DAX Index HX14UZ 8,10 10.740 14,68 29.03.2019

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.11.2018; 10:48 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HX3D3K 13,67 12.875 8,29 18.12.2018 DAX Index HX3D46 18,93 13.400 6,01 18.12.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 05.11.2018; 10:48 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Freitagsgap geschlossen/ Warten auf neue Impulse aus Übersee erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).