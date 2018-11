Das Kit enthält fünf Dosen, die die Hauptfiguren des Films darstellen, ein Samsung-Tablet, Comichefte, Fotos von hinter den Kulissen, einen Leuchtkarton mit "Hilight smart LEDs" und eine 3-D-gedruckte Black-Panther-Maske, die auf die entsprechende Dose passt.

"Die Inspiration für dieses Kit stammt zum Großteil von den Kostümen und Figuren aus dem Film", erklärte Andrew Phinney, R-&-D-Verpackungsingenieur bei Pepsico. "Dies stellte für uns eine spannende Gelegenheit dar, mit neuen Technologien einzigartige Texturen, Grafiken, dimensionale Elemente und Lichteffekte zu entwickeln, um das Kit zum Leben zu erwecken."

Phinney leitete die technische Entwicklung der 3-D-gedruckten Maske, die intern vom Design- und Innovationsteam von Pepsico entworfen wurde. Er arbeitet funktionsübergreifend im Design- und Innovationszentrum von Pepsico in Manhattan, New York, wo er neue Technologien und ihre Anwendung auf Verpackungskonzepte erkundet.

Kleine Mengen hochkomplexer Teile

Die größte Herausforderung für Phinney und sein Team bei der Entwicklung ihrer Version der Black-Panther-Maske bestand in der Ermittlung der am besten geeigneten Fertigungsmethode. Das Team aus Designern und Ingenieuren suchte nach einer Lösung, mit der sich hochkomplexe Geometrien auch in kleinen Mengen wirtschaftlich produzieren ließen, denn insgesamt wurden nur 250 Teile benötigt. Zusammen führten diese Faktoren schnell zum 3-D-Druck.

"Aufgrund der feinen Details der Maske und der relativ kleinen Stückzahl wurde uns bald klar, dass sich der 3-D-Druck für dieses Projekt am besten eignen würde", erklärte Phinney. "Die Mengen waren nicht groß genug für die Investition in ein Spritzgusswerkzeug, außerdem gefiel ...

