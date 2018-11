Noch vor einer Woche durften sich die Anleger berechtigte Hoffnungen machen, dass die Käufer bei der Ballard-Power-Aktie zu einem Befreiungsschlag ansetzen und das seit dem Hoch vom 21. September bei 4,62 US-Dollar angeschlagene Chartbild wieder verbessern.

Der Kurs war am 31. Oktober über die 50-Tagelinie bei 3,63 US-Dollar angestiegen und eine Wende schien in der Luft zu liegen. Doch schon am nächsten Tag stürzte die Aktie mit einer großen Kurslücke zwischen 3,72 und 3,19 US-Dollar in die ... (Dr. Bernd Heim)

