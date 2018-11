Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.ADS: adidas am 7.11. -3,55%, Volumen 203% normaler Tage , BMW: BMW am 7.11. -3,46%, Volumen 198% normaler Tage , BEI: Beiersdorf am 7.11. -1,51%, Volumen 123% normaler Tage , RWE: RWE am 7.11. 3,20%, Volumen 102% normaler Tage , FRE: Fresenius am 7.11. 3,26%, Volumen 219% normaler Tage , FME: Fresenius Medical Care am 7.11. 9,59%, Volumen 405% normaler Tage , DAX: +0,83% Aktie Symbol SK Perf. Fresenius Medical Care FME 75.620 9.59% Fresenius FRE 55.780 3.26% RWE RWE 18.410 3.20% Beiersdorf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...