Sehr geehrte Geschäftspartner und Aktionäre, Lesen Sie im folgenden Artikel von Proactive Investors über den Investment Case von Fe Limited (ASX: FE; FRA: B4T): Fe Limited advances copper-cobalt in DRC and is leveraged to highly prospective ground in WA Chairman Tony Sage informiert über die Fortschritte beim Kasombo Projekt in der DR Kongo, über Eisenerz Royalties und auch über die Beteiligungen, die Fe Limited in Western Australia über Sandfire Resources im Bryah Basin hält. Sandfire gibt mehr als AU$ 33 Millionen für Explorationsarbeiten aus und verzeichnet signifikante Fortschritte.

