DAX - Das ist peinlich für die Bullen

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Hallo zusammen,

in Anbetracht der Rally an der Wall Street am gestrigen Mittwoch muss die Performance der DAX-Bullen schlichtweg als enttäuschend bezeichnet werden. Es gelang heute Vormittag gerade einmal, das Vortageshoch zu überwinden. Kurz danach ging den Bullen schon wieder die Puste aus und der Index fiel unter 11.600 Punkte zurück.



Wenn das wirklich alles war was die Bullen zu bieten haben, dann kann man sich nun als Trader im kurzfristigen Zeitfenster wieder auf der Unterseite orientieren. So lange das heutige Tageshoch nicht wieder per Stundenschlusskurs überwunden werden kann, wird im kurzfristigen Zeitfenster ein Rücksetzer in den Bereich 11.450 bis 11.500 Punkte präferiert.

Unterhalb von 11.450 Punkten würde dann auch zügig wieder der Bereich um 11.300 Punkte in den Fokus rücken. Ein Anstieg über das heutige Tageshoch neutralisiert das kurzfristig präferierte bärische Szenario. Am Abend steht der Zinsentscheid der US-Notenbank auf dem Kalender. Es wird allerdings diesmal kein neuer Zinsschritt erwartet.

DAX in Punkten Stundenschart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.10.2018 - 08.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 08.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

