Dow Jones - Die Amerikaner können nur extrem

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

So kennt man sie, die Amerikaner. Da wird noch vor rund 1 1/2 Wochen alles aus den Depots geräumt, was geht, um im Anschluss ohne größere Pullbacks wieder in die Gegenrichtung durchzuziehen. Der Dow Jones Industrial Average stoppte am Mittwoch nur kurz am Widerstandsband zwischen 25.818 und 25.870 Punkten. Als diese Marken fielen, drehten die Käufer erst so richtig auf.

Mit dem Überschreiten des 61,8%-Fibonacci-Retracements der kompletten Abwärtsstrecke vom Allzeithoch bis auf 24.122 Punkte hat das Pendel wieder klarer in Richtung der Bullen ausgeschlagen. Rückläufe treffen nun bei 26.000 und der neuen Unterstützungszone zwischen 25.870 und 25.818 Punkten auf Supports. Von dort aus könnte der Index die nächste Aufwärtswelle starten.

Unterhalb von 25.810 Punkten würde sich das Chartbild wieder etwas eintrüben. In diesem Fall müsste man mit dem Schließen der gestern gerissenen Kurslücke und einem Rückgang in den Unterstützungsbereich um 25.600 Punkte rechnen, wo in Kürze auch die beiden EMAs 50 und 200 verlaufen werden. Erst unter 25.484 Punkten wäre die Aufwärtsbewegung im Stundenchart formal unterbrochen.

Trader sollten heute um 20:00 Uhr den Fed-Zinsentscheid im Blick behalten. Dieser findet ausnahmsweise am Donnerstag, nicht am Mittwoch, statt und könnte für Volatilität sorgen.

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.10.2018 - 08.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average Index in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2013 - 08.11.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

