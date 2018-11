Fußball und Börse haben vieles gemeinsam. Vergleichbar ist zum Beispiel die Rolle der Aufsteiger in die erste Liga. Die Neulinge in der Bundesliga haben in der Regel einen schweren Stand. Fortuna Düsseldorf etwa hat von den ersten zehn Partien in der laufenden Saison gleich sieben verloren. Mit gerade mal fünf Punkten belegt das Team aktuell einen Abstiegsplatz. Ähnlich sieht es im DAX bei der Aktie von Wirecard aus, die mit viel Tamtam und Vorschusslorbeeren Ende September in den größten deutschen Aktienindex eingezogen war. Seitdem ist der Kurs um 15 Prozent gefallen - doppelt so stark wie der DAX selbst.Kursziele mit enormer BandbreiteAuffällig bei dem Fintech-Unternehmen sind die zum Teil völlig konträren Einschätzungen der Analysten. Anfang dieses Monats etwa stuften sowohl Merrill Lynch (Kursziel: 150 Euro) als auch Independent Research (136 Euro) die Aktie nach Vorlage der vorläufigen Q3-Zahlen auf "Sell". Gleichzeitig bekräftigte Goldman Sachs seine Kaufempfehlung und taxierte den fairen Wert auf 250 Euro je Anteilsschein. Auch andere Banken wie die UBS (220 Euro) oder Kepler Cheuvreux (225 Euro) sehen bei der Aktie von Wirecard und dem aktuellen Kursniveau von rund 160 Euro mehr Chancen als Risiken.Trader bleiben voller ZuversichtUnter den wikifolio-Tradern sind die Optimisten jedenfalls ...

