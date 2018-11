Das österreichische Biotech-Unternehmen Themis Bioscience NV hat das IPO an der Euronext in Amsterdam verschoben. Begründet wird der Schirtt mit "widrigen Marktbedingungen". Ein Börsengang zu diesem Zeitpunkt wäre nicht im Interesse der Gesellschaft oder ihrer Aktionäre, heisst es. Die Aktie wurden in einer Preisspanne von 9,70 bis 11,60 Euro angeboten. Die Erstnotiz sollte am 9. November stattfinden. An dem Unternehmen sind verschiende VC-Fonds, auch der aws Gründerfonds, beteiligt.

