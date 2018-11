Die beiden Energiekonzerne kehren an den Verhandlungstisch zurück, weil sich seit der Ankündigung das Marktumfeld verschlechtert hat.

Das bereits so gut wie sicher scheinende britische Gemeinschaftsunternehmen zwischen dem Energiekonzern Innogy und dem Konkurrenten SSE gerät noch mal ins Wanken. Die Unternehmen kündigten am Donnerstagabend Nachverhandlungen an.

Ursache hierfür sei, dass sich seit der Ankündigung, die Tochter Npower mit dem britischen Vertriebsgeschäft von SSE zusammenzuführen, im November 2017 das Marktumfeld verschlechtert habe. Zudem habe es neue regulatorische Eingriffe gegeben. SSE erklärte, die Transaktion werde nun wohl nicht mehr wie geplant im ersten Quartal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...