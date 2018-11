Black Friday und Cyber Monday sind gigantische Shoppingevents? Von wegen. Der chinesische Singles' Day stellt sie in den Schatten - auch deutsche Händler und Hersteller wollen davon profitieren.

Die Zahlen klingen gigantisch: Mehr als 150.000 Rasierer wurden am 11. November 2017 verkauft, 100.000 Mikrowellen wechselten den Besitzer - und das innerhalb einer einzigen Stunde. Keine Frage, der Singles' Day, das Shoppingspektakel, das in China alljährlich am 11. November stattfindet, versetzt das Land in einen kollektiven Kaufrausch. Viele Onlinehändler, allen voran die Plattformen des chinesischen Internetgiganten Alibaba, bieten ihre Waren mit kräftigen Rabatten an. Der Tag dient auch als Barometer für die Stimmung unter Chinas Konsumenten. Diesen Sonntag ist es wieder so weit, der 24-stündige Einkaufsmarathon startet - und auch für deutsche Unternehmen wird der Singles' Day immer wichtiger.

Reihenweise haben Handelskonzerne wie prominente Markenhersteller in den vergangenen Jahren Onlineshops auf Alibabas Tmall-Plattform oder beim Wettbewerber JD.com eröffnet. Schon seit rund fünf Jahren ist etwa die Beiersdorf-Marke Nivea mit einem Shop bei Tmall präsent und baut beim diesjährigen Kaufrausch-Tag vor allem auf die Strahlkraft so genannter "Key Opinion Leader", also Influencer, die die Kaufentscheidung der Kunden massiv beeinflussen. Das Ziel: "Wir gehen davon aus, dass wir am 11.11. mehrere hunderttausend Nivea-Pakete an chinesische Konsumenten verschicken und erneut Rekorde aufstellen werden", teilt eine Sprecherin des Unternehmens mit. Man erwarte für die Marke in China den "umsatzstärksten Tag des Jahres".

Kaum weniger euphorisch äußert sich die chinesische Landesgesellschaft von Aldi Süd. Der Singles' Day sei "ein wichtiger ...

