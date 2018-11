Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Klöckner & Co von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 11 auf 7,60 Euro gesenkt. Stagnierende bis fallende Stahlpreise führten zu hohen Risiken für die Gewinnerwartungen der Marktes für den Stahlhändler, schrieb Analyst Eugene King in einer am Freitag vorliegenden Studie. 2017 und 2018 habe KlöCo noch von Sondergewinnen infolge der Neubewertung der Stahllagerbestände profitiert, nachdem die Stahlpreise gestiegen waren. Das dürfte sich 2019 eher nicht wiederholen./mis/zb

Datum der Analyse: 08.11.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000KC01000

AXC0031 2018-11-09/07:20