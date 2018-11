So macht OMV aus Müll Öl >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Fossil Group und Wirecard starten ... » Quantela, Branchenführer für Smart ... OMV From around 100 kilogram of waste plastic, OMV's ReOil pilot plant can produce 100 liters of crude per hour. How?… https://twitter.com/i/web/status/10605778848579502 ... >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Palfinger und der flexible P 640 >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » BSN Spitouts: Borussia Dortmund Serie ... » BSN Spitout AUT: Bawag und Fabasoft ... Palfinger P 640 - Hohe Flexibilität trifft auf maximale Reichweite! >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier

Den vollständigen Artikel lesen ...