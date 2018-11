Sapura Energy Berhad und OMV unterzeichneten heute eine Anteilszeichnungsvereinbarung und eine Gesellschaftervereinbarung zur Bildung einer strategischen Partnerschaft. Die Vereinbarungen sehen vor, dass OMV Exploration & Production GmbH (OMV E&P), eine 100% Tochtergesellschaft der OMV Aktiengesellschaft, eine 50% Beteiligung am gesamten ausgegebenen Aktienkapital eines neugegründeten Joint Venture Unternehmens, SEB Upstream Sdn Bhd (SUP), erwirbt. Der Kauf basiert auf einem Unternehmenswert von bis zu USD 1,6 Mrd, der sich aus einem Eigenkapital von bis zu USD 1.250 Mio und Finanzverbindlichkeiten von USD 350 Mio zusammensetzt, wie es heisst. Für den 50% Anteil an SUP wird OMV USD 540 Mio beim Closing zahlen, indem sie neuausgegebene Anteile zeichnet. Zusätzlich ...

