Wie viel Weimar steckt in der Berliner Republik? Der Ökonom Gerhard Wegner über gesellschaftliche Verantwortung von Unternehmen, Donald Trump und das Scheitern der ersten deutschen Demokratie.

WirtschaftsWoche: Herr Wegner, der Freiburger Ökonom Walter Eucken schrieb in den Dreißigerjahren: "Mit der Demokratisierung der Welt gewannen die Völker und ihre Leidenschaften, die Interessentengruppen und chaotischen Kräfte der Masse auf die Außenpolitik maßgebenden Einfluss." Heute, hundert Jahre nach den Anfängen der Weimarer Republik: Kommt uns das nicht gefährlich bekannt vor?Gerhard Wegner: Mehr noch. Sie müssen Eucken ganz zitieren. Er schrieb weiter, dass die Außenpolitik in die Hand von Persönlichkeiten geriet, "die, mehr Demagogen als Diplomaten, die Gefühle der Massen aufpeitschten und zugleich von ihnen abhängig wurden, so dass schließlich jede ordnende Kraft aus dem Völkerleben verschwand". Lange wurden Eucken diese Sätze als antidemokratisch ausgelegt. Sie waren aber vor allem eines: außerordentlich hellsichtig.

Am 9. November 1918 rief Philipp Scheidemann in Berlin die Republik aus. Überrascht es Sie, wenn derzeit viele düstere Parallelen zwischen der Weimarer und der Berliner Republik gezogen werden?Es gibt, bei allen Unterschieden, jedenfalls ein Gefühl, das beide Epochen umklammert: Ungewissheit. Die Ahnung, an einer Schwelle zu stehen. An einem Punkt angelangt zu sein, an dem etwas kippen könnte. In Weimar war dieses Gefühl weitaus existenzieller als heute, weil eine alte Ordnung grundlegend zerbrach. Später kippte die neue Ordnung, mit fürchterlichen Folgen. Auch heute registrieren wir, wie sicher geglaubte Fundamente unserer Ordnung zu bröckeln beginnen: Die EU-Integration schreitet nicht einfach ruhig fort, im Gegenteil. Das Freihandelsregime, für das die WTO steht, gerät unter Druck. Eine Epoche der Liberalität und der freien Marktwirtschaft droht zuneige zu gehen.

Auch eine der liberalen Demokratien?Ich will es nicht hoffen. Aber: Auch die Erkenntnis, dass Demokratien nicht zwangsläufig eine liberale Ordnung sichern, stammt aus Weimar. Das Spannungsverhältnis zwischen Liberalität und Demokratie ...

