Die Post setzt künftig auf Wellness: Bei der Eröffnung einer neuen Postfiliale am Freitag kündigte Georg Pölzl, Generaldirektor der Österreichische Post AG an, dass es 30 "Wohlfühl-Filialen" bis 2019 in Wien geben wird. Allerdings: Die Zahl der selbst betriebenen Zweigstellen wird weiter sinken.Längere Öffnungszeiten bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...